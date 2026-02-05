Kassab articula e leva sete deputados estaduais para o PSD em São Paulo

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, avançou no redesenho do tabuleiro político paulista ao convencer sete deputados estaduais a deixarem seus partidos e se filiarem à sigla. A articulação ocorreu em uma reunião realizada na quinta-feira (5), na residência de Kassab, em São Paulo.

Segundo a Folha de S.Paulo, seis dos parlamentares que acertaram a migração pertencem atualmente ao PSDB, enquanto um é filiado ao Cidadania. O movimento representa um duro golpe na bancada tucana na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que já vinha sofrendo desgaste nos últimos anos.

Dos oito deputados estaduais eleitos pelo PSDB, comprometeram-se a ingressar no PSD Rogério Nogueira, Carlão Pignatari, Barros Munhoz, Analice Fernandes, Maria Lúcia Amary e Mauro Bragato. Também deverá trocar de legenda Dirceu Dalben, atualmente no Cidadania, ampliando ainda mais o alcance da articulação comandada por Kassab.

A formalização das filiações está prevista para o dia 4 de março, durante o período da janela partidária, quando parlamentares podem mudar de partido sem risco de perda de mandato. Até lá, a expectativa é de que o movimento ganhe novos adeptos. “Até lá, acredito que outros nomes vão surgir para a mudança de legenda”, afirmou Rogério Nogueira, líder do PSDB na Alesp, em declaração literal.

Com a saída dos seis deputados, o PSDB passará a contar oficialmente apenas com Bruna Furlan e Carla Morando em sua bancada estadual. Ainda assim, a permanência das duas também é incerta no médio prazo.

Carla Morando já declarou que pretende deixar o partido, enquanto Bruna Furlan recebeu convites de outras siglas, o que indica que o esvaziamento tucano na Assembleia pode se aprofundar. O cenário reforça a perda de protagonismo do PSDB no estado que historicamente foi seu principal reduto político.

A movimentação liderada por Kassab consolida o PSD como um dos principais polos de atração de parlamentares em São Paulo e amplia o peso da legenda na Alesp, num momento de reacomodação das forças partidárias às vésperas do novo ciclo eleitoral.