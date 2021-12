Kathlen Romeu foi morta por tiro disparado por PM, conclui investigação

Segundo denúncia do Ministério Público, cinco policiais alteraram a cena do crime edit

Apoie o 247

ICL

CartaCapital - A Polícia Civil do Rio de Janeiro, via Delegacia de Homicídios da Capital, concluiu que o tiro que matou a jovem Kathlen Oliveira Romeu, de 24 anos, em junho de 2021, partiu de um policial. O inquérito ainda não determinou a identidade do agente responsável. As informações são do G1.

Segundo denúncia do Ministério Público, cinco policiais alteraram a cena do crime: o capitão da PM Jeanderson Corrêa Sodré, o 3°sargento Rafael Chaves de Oliveira e os cabos da PM Rodrigo Correia de Frias, Cláudio da Silva Scanfela e Marcos da Silva Salviano.

Ainda de acordo com o MP, os cabos Rodrigo Correia de Frias e Marcos da Silva Salviano efetuaram disparos. Um tiro atingiu Kathlen, matando-a no local.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na CartaCapital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE