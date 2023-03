Kim e vereador bolsonarista de SP pedem à Justiça remoção de live de Janja

Apoie o 247

247 - Dois parlamentares do União Brasil - Kim Kataguiri, deputado federal, e Rubinho Nunes, vereador paulistano - pediram ao Judiciário que a live do programa "Papo de Respeito", apresentada pela primeira-dama Janja Lula da Silva no último dia 7 no canal do YouTube da TV Brasil.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a ação de Kataguiri está sob a jurisdição da 5ª Vara Federal do Distrito Federal e a de Nunes tramita na 25ª Vara Federal de São Paulo.

As ações argumentaram que o programa apresentado por Janja viola o princípio da moralidade administrativa, pelo uso de uma estrutura pública para interesses do governo.

A primeira-dama disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que não irá comentar o conteúdo da ação e que os esclarecimentos técnicos sobre a transmissão "já foram feitos pela EBC".

