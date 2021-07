Kim Kataguiri: ‘Bolsonaro não vai deixar nenhum legado’

247 - O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) afirmou que Jair Bolsonaro "não deixará nenhum legado" positivo para o país e precisa sofrer impeachment. De acordo com o parlamentar, há uma tentativa de colocar em prática um golpe. A entrevista foi concedida à Agência AFP.

"O Bolsonaro não vai deixar nenhum legado para o Brasil", disse. "Delegitimize o processo democrático, prepare o terreno para um golpe, para que quando ele perder as eleições ou sofrer um impeachment alega que o sistema democrático não tem legitimidade, porque não foi como ele queria", complementou.

Apoiador de Bolsonaro em 2018, Kataguiri afirmou que não imaginava o governo atual se afastando do combate à corrupção.

"O início da ruptura foi em 26 de maio de 2019, quando o presidente e seus seguidores convocaram uma manifestação para exigir o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Mas tudo piorou quando o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, denunciou que Bolsonaro queria nomear um aliado à frente da Polícia Federal para proteger seu filho, o senador Flavio Bolsonaro, e com sua negligência diante da pandemia", lembra.

"Foi um processo. Eu acredito que este governo tem uma capacidade gigantesca de gerar atrito. A esquerda estava desgastada depois de treze anos de governo do PT. O Bolsonarismo conseguiu isso em um ano e meio", afirmou.

