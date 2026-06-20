Kim Kataguiri desiste de disputar o governo de São Paulo

247 - O deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) anunciou a desistência da disputar o governo do estado de São Paulo nas eleições de 2026.

Kataguiri afirmou que sua prioridade, neste momento, será a estruturação de uma equipe econômica para a campanha presidencial de Renan Santos. Ele disse que pretende dedicar os próximos dois meses a essa articulação e que, até agora, não realizou convites formais nem manteve negociações nesse sentido. Ainda assim, indicou a intenção de buscar nomes ligados ao grupo de economistas que participou da elaboração do Plano Real, além de profissionais alinhados à mesma linha de pensamento.

"Nós vamos vencer as eleições presidenciais desse ano e governar esse país, não só por um mandato", acredita Kim Kataguiri.