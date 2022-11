Kim Kataguiri é expulso de debate na Unifesp aos gritos de "fascista" (vídeo)

Ele foi ao evento a convite do Centro Acadêmico de Economia edit

247 - O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), participava de um debate na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) nesta sexta-feira (25) quando foi abordado por estudantes, que, aos gritos de “fascista”, interromperam a atividade.

"Na Unifesp fascista não se cria", gritavam os manifestantes. A atividade foi paralisada.

O advogado Arthur Scarance, do MBL, estava com ele e aparece em uma foto com um ferimento na testa.

Veja:

