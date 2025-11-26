Ladrão fica entalado de cueca em porta giratória durante arrombamento a banco em MG (vídeo)

247 - Um arrombamento a uma agência da Caixa Econômica Federal em Carangola, na Zona da Mata mineira, terminou de forma insólita: o suspeito ficou entalado de cueca na porta giratória do banco. As informações foram inicialmente publicadas pelo g1. Câmeras de segurança registraram toda a ação, que durou mais de duas horas e meia e incluiu destruição de caixas eletrônicos, tentativas frustradas de acessar áreas restritas e até a procura por café.

Segundo as imagens, o homem iniciou a invasão pela área dos caixas eletrônicos. Atingindo os equipamentos com socos e chutes, ele danificou ao menos três terminais. Em seguida, tentou acessar a parte interna da agência, mas acabou preso na porta giratória — primeiro pela cintura e depois pelo pescoço. No esforço para se soltar, perdeu a bermuda e os chinelos, permanecendo apenas de cueca enquanto lutava para atravessar o equipamento.

As imagens mostram que a tentativa de passagem durou quase 20 minutos. Depois de finalmente conseguir entrar na área de atendimento, o invasor circulou por praticamente toda a agência. Ele subiu em mesas, abriu armários com envelopes de cheques e chegou até a porta que indica o setor do cofre, mas não conseguiu acessar o compartimento. Em determinado momento, parou diante de uma mesinha de café e tentou servir um copo, sem sucesso — a garrafa estava vazia.Sem encontrar dinheiro nem conseguir sair novamente pela porta giratória, ele voltou a ficar preso no equipamento por alguns instantes.

A ação só terminou quando, cerca de duas horas e meia após a entrada do suspeito no banco, policiais militares chegaram acompanhados por um responsável pela vigilância da unidade. O homem foi localizado escondido sob uma escada, algemado e detido.A Polícia Militar informou que ele seria encaminhado à Polícia Federal. O nome do suspeito não foi divulgado. A Caixa Econômica afirmou que dados sobre ocorrências em suas agências são repassados exclusivamente às autoridades policiais.Resumo da ação registrada pelas câmeras

