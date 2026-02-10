Ladrão rouba helicóptero, é flagrado por câmeras, se atrapalha e derruba aeronave em Minas (vídeo)

247 - Imagens registradas pelo sistema interno de um helicóptero mostram um homem de 52 anos dentro da aeronave momentos antes da tentativa de furto que terminou com o tombamento do equipamento no aeroporto de Caxambu, no Sul de Minas Gerais. Os vídeos passaram a integrar o inquérito policial e ajudam a reforçar a dinâmica do crime ocorrido entre a noite de sábado (7) e a madrugada de domingo (8). De acordo com G1, as gravações mostram o suspeito sentado no cockpit, manuseando os comandos e usando um celular enquanto tenta realizar procedimentos de voo. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido no episódio.

Segundo a Polícia Militar, o homem cortou o alambrado para ter acesso à área restrita do aeroporto. Em seguida, entrou no helicóptero modelo R-66, fabricado em 2023 e com capacidade para cinco pessoas, ligou o motor e tentou levantar voo. Pouco depois, porém, perdeu o controle da aeronave, que acabou tombando ainda no solo e teve as hélices quebradas.“Ele já tinha algum conhecimento da área, inclusive possuía uma licença vencida. Chegou a acionar a aeronave, mas por falta de períícia ela acabou tombando, causando apenas danos materiais”, afirmou o capitão Luís Fernando dos Reis, da Polícia Militar.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o helicóptero estava tombado, ainda ligado e com vazamento de combustível, o que aumentou o risco de incêndio. “Havia risco de ignição, então fizemos o isolamento e a lavagem da pista para evitar explosão”, disse o tenente Moisés Constantino.

O piloto da aeronave informou às autoridades que havia pousado em Caxambu na quinta-feira (5) e que o plano era decolar na manhã de domingo.

Ele trabalha para uma empresa de Belo Horizonte e não estava no local no momento da invasão.Com base nas imagens internas do helicóptero, os policiais conseguiram identificar o suspeito como Luiz Gustavo Fonseca Aires. Ele foi localizado e preso na tarde de domingo em São Lourenço, a cerca de 30 quilômetros do aeroporto onde ocorreu a tentativa de furto.

À polícia, o homem disse ser apaixonado por aviação e relatou já ter cometido crime semelhante nos Estados Unidos. De acordo com a Polícia Militar, ele afirmou que invadiu um aeroporto em Palo Alto, na Califórnia, caiu com uma aeronave em uma praia e fugiu, sendo posteriormente preso pelas autoridades locais. “Coincidentemente, também no dia 8 de fevereiro ele foi preso nos Estados Unidos. Agora, o inquérito vai determinar a motivação e detalhes da ação”, completou o capitão Luís Fernando.

A Força Aérea Brasileira informou, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que o caso não se enquadra como ocorrência aeronáutica passível de investigação pelo órgão. Segundo a FAB, a apuração dos fatos ficará sob responsabilidade da autoridade policial.

A Polícia Civil segue com o inquérito para esclarecer as circunstâncias da invasão, a tentativa de decolagem e os danos causados à aeronave, além de apurar se há outros antecedentes que possam agravar a situação do suspeito preso.