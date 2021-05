Laerte vence ação contra Reinaldo Azevedo e vai doar indenização para coletivo

Portal Forum - O jornalista Reinaldo Azevedo, a Editora Abril e a Rádio Jovem Pan foram condenados a indenizar a cartunista Laerte Coutinho no valor de R$ 100 mil. Em 2016, o jornalista, que à época trabalhava na revista Veja e na rádio Jovem Pan, chamou a cartunista de “baranga moral”, ao criticar o posicionamento de Laerte contra o golpe ao qual a presidenta Dilma estava sendo vítima.

Segundo a decisão do juiz Sang Duk Kim, da 7ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, a intenção do jornalista foi de ridicularizar Laerte, atingindo sua honra e imagem.

Na ação movida por Laerte, o advogado Paulo Iotti, que representou a cartunista em conjunto com as advogadas Márcia Rocha e Ana Carolina Borges, argumentou que a liberdade de expressão tem os seus limites e que o jornalista extrapolou a crítica à charge de Laerte e partiu para ataques morais e sobre a sua sexualidade. Ele ainda se referiu à cartunista como “baranga na vida”, “baranga moral”, “falsa senhora”, “homem-mulher”, “fraude de gênero”, “fraude moral” e “farsante”.

