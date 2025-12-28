Lancha explode e pega fogo em Angra dos Reis; vídeo registra momentos de pânico

247 - Uma lancha ficou completamente tomada pelo fogo e deixou ao menos seis pessoas feridas na tarde deste sábado (27) em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O incêndio teve início enquanto a embarcação navegava nas proximidades da Ilha da Gipóia, uma das áreas mais movimentadas da região.

De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, equipes da Marinha do Brasil foram acionadas imediatamente após o início das chamas e iniciaram o atendimento às vítimas. A corporação confirmou que o fogo começou de forma repentina, ainda com o barco em deslocamento.

Testemunhas relataram que outras embarcações que estavam na área se aproximaram rapidamente para prestar socorro, retirando ocupantes da lancha em chamas. Parte dos feridos sofreu queimaduras e foi encaminhada para unidades de saúde de Angra. Até o início da noite, não havia confirmação sobre o estado de saúde das vítimas.

Imagens feitas por banhistas e navegadores — que circularam nas redes sociais ao longo da tarde — mostram a lancha envolta em uma coluna intensa de fumaça preta, enquanto pessoas se jogavam na água para escapar.

A Marinha informou que abrirá um Inquérito Administrativo para apurar as circunstâncias do incêndio e avaliar eventuais falhas mecânicas, elétricas ou de manutenção. Especialistas ouvidos por autoridades ressaltam que incidentes desse tipo podem ocorrer devido ao superaquecimento do motor, vazamentos de combustível ou curtos-circuitos na parte elétrica.

A região da Ilha da Gipóia é conhecida pelo grande fluxo de embarcações de passeio, sobretudo em fins de semana e feriados prolongados. Apesar do susto, não houve registro de outras lanchas atingidas pelas chamas.

As investigações devem prosseguir nos próximos dias, e novas informações serão divulgadas após o avanço do inquérito naval.



