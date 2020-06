Laranjal do PSL: Empresa implicada em esquema de Marcelo Álvaro Antônio recebeu R$ 267 mil do partido

Alvo de busca e apreensão no ano passado, a empresa I9 Minas e Assessoria, ligada a um ex-assessor do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, recebeu R$ 267,2 mil para serviços de pesquisa. Está envolvida no 'laranjal' do PSL edit

247 - A empresa I9 Minas e Assessoria, ligada a um ex-assessor do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, está entre as que mais receberam dinheiro público do PSL em 2020. De janeiro a abril, ela aparece sete vezes contratada para a realização de pesquisas e testes de opinião pública, ao preço de R$ 267,2 mil. A Polícia Federal e o Ministério Público apontaram a empresa como parte de esquema de desvio de dinheiro de candidatas de fachada na eleição de 2018.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a empresa é de Reginaldo Donizete Soares, irmão de Robertinho Soares, que foi auxiliar parlamentar de Álvaro Antônio por três anos e seu coordenador de campanha no Vale do Aço, em Minas. Robertinho chegou a ser preso na investigação dos laranjas.

Reginaldo afirmou que prestou os serviços para os quais foi contratado, mas disse não saber por que o pagamento foi feito pela executiva nacional do PSL.

