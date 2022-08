Laudo aponta mais de 30 lesões em corpo de belga morto no Rio

O principal suspeito do homicídio é o cônsul alemão Uwe Herbert Hahn, que foi preso temporariamente e era casado com o belga havia 20 anos edit

247 - O corpo de Walter Henri Maximilien Biot, belga de 52 anos encontrado morto em uma varanda em Ipanema, na zona Sul do Rio de Janeiro, tem mais de 30 lesões espalhadas por várias partes do corpo, segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), divulgada pelo Uol .

O principal suspeito do homicídio é o cônsul alemão Uwe Herbert Hahn, que foi preso temporariamente na noite deste sábado, 6. Ele era casado com o belga havia 20 anos.

O corpo de Biot tem lesões como equimoses (manchas roxas), escoriações e outros tipos de ferimentos, espalhados por regiões como braços, pernas, tronco e cabeça.

A Polícia Civil afirmou que a versão apresentada pelo cônsul de que o marido havia passado mal e batido ontem a cabeça após um tropeço está na contramão do que indicam as conclusões do laudo pericial.

