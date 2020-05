Lava Jato prende fornecedor dos governos Witzel e Cabral

247 - Em mais uma etapa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), o ex-deputado estadual Paulo Melo, o empresário Mário Peixoto e outras duas pessoas. Uma quinta era procurada até a última atualização desta reportagem.

As investigações apontaram indícios de fraude nas compras para os hospitais de campanha do coronavírus.

De acordo com a PF, o grupo pagou vantagens indevidas a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), deputados estaduais e outros agentes públicos.

Peixoto, preso em Angra dos Reis, é dono de empresas que celebraram diversos contratos com os governos estadual - desde a gestão de Sérgio Cabral - e federal.

