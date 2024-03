Leilão do Projeto Jequitaí é arrematado por R$ 35 milhões. Previsão é de ao menos R$ 1,5 bilhão em investimento

Apoie o 247

247 - O governo federal leiloou nesta sexta-feira (1) a concessão do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que pretende tocar o empreendimento em três municípios do Norte de Minas Gerais. O Consórcio Jequitaí, composto por duas empresas, apresentou a única proposta da disputa, no valor de R$ 35 milhões. Estima-se que o valor R$ 1,5 bilhão seja investido na execução da proposta, que, segundo o governo, vai garantir irrigação, reserva de água e geração de energia, beneficiando cerca de 150 mil pessoas da região, além de gerar 84 mil empregos diretos e indiretos.

O projeto consiste na implantação de barragens de usos múltiplos no Rio Jequitaí, além de sistemas que permitirão a irrigação de áreas para produção agrícola e a regularização da vazão do rio.

Sua localização abrange áreas dos municípios de Jequitaí, Francisco Dumont e Claro dos Poções, em Minas Gerais. Ela permitirá a reserva de água para abastecimento de até 19 municípios mineiros, entre os quais Montes Claros, além de gerar outros benefícios, como o ecoturismo, lazer e psicultura.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou nesta sexta-feira (1/3) na sede da B3, em São Paulo, do leilão e ressaltou que o projeto é uma demanda histórica para combater os efeitos da seca na região.

“Com esses recursos, construiremos duas barragens no rio Jequitaí. E elas vão melhorar e muito as condições na região. É o governo do presidente Lula levando energia, comida e esperança para quem precisa e para transformar o Norte de Minas. Estamos, literalmente, irrigando a vida no Norte de Minas Gerais”, afirmou Silveira.

* Com informações da Agência Gov.

