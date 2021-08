Lewandowski determina que Ministério da Saúde garanta segunda dose da vacina em SP

A decisão vem após ação do governo de São Paulo cobrando a entrega das doses que teriam sido indevidamente retiradas do estado edit

247 - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Ministério da Saúde envie imediatamente a São Paulo as doses necessárias para completar a imunização da população do estado que já tomou a primeira dose.

A decisão vem em ação do governo de São Paulo cobrando a entrega das doses que teriam sido indevidamente retiradas do estado.

Na decisão, Lewandowski citou a necessidade de seguir os intervalos entre as doses recomendados pelos fabricantes. Além disso, ele afirmou que "a continuidade da entrega das doses de vacinas contra a Covid-19 são fundamentais para a adequada execução das políticas de imunização empreendidas pelos entes federados, as quais contemplam a divulgação antecipada dos calendários de vacinação, sempre acompanhada com grande expectativa pela população local. Mudanças abruptas de orientação que têm o condão de interferir nesse planejamento acarretam uma indesejável descontinuidade das políticas públicas de saúde dos entes federados, levando a um lamentável aumento no número de óbitos e de internações hospitalares de doentes infectados pelo novo coronavírus, aprofundando, com isso, o temor e o desalento das pessoas que se encontram na fila de espera da vacinação".

