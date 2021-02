Liana Cirne Lins: impeachment está descartado e o único caminho é a rua

247 - A vereadora do Recife Liana Cirne Lins (PT) afirmou que, após a eleição de Arthur Lira (PP-AL) como presidente da Câmara dos Deputados, é necessário ampliar o número de manifestações pelo impechment de Jair Bolsonaro.

"O caminho do impeachment e da institucionalidade foi oficialmente descartado. Em seu 1o ato, Lira dissolveu o bloco de apoio a Baleia, que garantiria a 2a maior participação desses partidos, incluindo PT, na mesa diretora e nas comissões. O pior se anuncia. O único caminho é a RUA", escreveu a parlamentar no Twitter.

Candidato de Bolsonaro, Lira foi eleito um contexto de desgaste do governo, com vários pedidos de impeachment por conta do descaso com a pandemia do coronavírus. Outros pedidos de afastamento alertaram para as acusações de interferência na Polícia Federal.

