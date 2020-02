Líder da greve dos caminhoneiros no Porto de Santos é preso

O Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista (Sindipetro) informa que Alexsandro Viviani, o 'Italiano', que lidera o movimento grevista dos caminhoneiros no porto de Santos, foi preso (vídeo) edit

Por Plinio Teodoro, da Fórum - Uma nota divulgada na tarde desta segunda-feira (17) pelo Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista (Sindipetro) afirma que o presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira (Sindicam), Alexsandro Viviani, o Italiano, que lidera o movimento grevista dos caminhoneiros no porto de Santos foi preso.

“A Polícia Militar reprimiu violentamente, agora pouco, a greve dos caminhoneiros. Inclusive o presidente do Sindicato, Alexsandro Viviani, o Italiano, que está ao lado do diretor do Sindipetro-LP, Fábio Mello, no vídeo, foi detido. Uma repressão desproporcional e injustificada, sindicato e trabalhadores pacificamente protestavam e faziam o trabalho de convencimento para que os colegas aderissem à greve”, diz a nota divulgada pelo Sindipetro nas redes sociais.

Leia a íntegra na Fórum.