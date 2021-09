Líder do movimento negro, Douglas Belchior deve trocar o Psol pelo PT

Coordenador da Uneafro e da Coalizão Negra por Direitos se reaproximou do Partido dos Trabalhadores edit

247 – "Uma das principais lideranças do movimento negro, Douglas Belchior está deixando o PSOL. Há uma grande expectativa, no PT, de que ele entre no partido. Coordenador da Uneafro e da Coalizão Negra por Direitos, Douglas é suplente de deputado federal e teve 50 mil votos nas eleições de 2018", escreve a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna, na Folha de S. Paulo.

