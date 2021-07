Líder dos entregadores antifascistas, Galo irá à polícia explicar atuação na queima da estátua de Borba Gato

Objetivo é colaborar com as investigações, "mesmo que haja um mandado de prisão expedido em seu desfavor" edit

247 – O entregador de aplicativos Paulo Lima, também conhecido como Galo e líder de um grupo de entregadores antifascistas, divulgou nota após ser identificado pela polícia de São Paulo como um dos participantes do protesto que incendiou a estátua do bandeirante Borba Gato, em São Paulo. Na noite de ontem, ele divulgou nota em suas redes sociais. Confira:

Conhecido como “Galo”, Paulo Lima se apresentará amanhã, quarta-feira (28), ao 11º Distrito Policial de Santo Amaro, em São Paulo, que investiga o incêndio contra a estátua de Borba Gato ocorrido no último sábado.

O intuito é colaborar com as investigações de forma espontânea, mesmo que haja um mandado de prisão expedido em seu desfavor, e apresentar sua versão sobre a suposta participação no ato.

