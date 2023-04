Lindbergh admite disputar a prefeitura de Nova Iguaçu nas próximas eleições (vídeo)

"Quando fui senador, me afastei muito de Nova Iguaçu. Esse erro não vou cometer mais. Quero deixar aberta a possibilidade de me candidatar", afirmou edit

Agenda do Poder - Em reunião do diretório municipal do PT de Nova Iguaçu, na manhã deste sábado (15), o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) admitiu a possibilidade de disputar as eleições à prefeitura da cidade em 2024. Ao discursar durante filiação de lideranças comunitárias ao partido, ele deixou aberta a possibilidade de tentar voltar ao comando da cidade, onde fora prefeito de 2005 a 2008.

O parlamentar reconheceu que seu maior erro político foi ter-se afastado do município após ter sido eleito senador.

'"Assumo esse erro. Quando fui senador, me afastei muito de Nova Iguaçu. Esse erro não vou cometer mais. Quero estar presente aqui. Quero ser um deputado presente. Posso ser candidato mesmo se for outro. A gente vai discutir. Mas quero deixar aberta a possibilidade de me candidatar", afirmou, sob aplausos da militância.

Numa indicação de que pretender voltar à militância política em Nova Iguaçu, Lindbergh transferiu novamente seu domicílio eleitoral para cidade ano passado.

