Lindbergh Farias adere ao "nevou" e como João Campos platina cabelo (vídeo)

247 - O deputado federal, Lindbergh Farias (PT), que está no Nordeste acompanhando o carnaval no Recife, Pernambuco, postou um vídeo nas redes sociais em que mostra que platinou o cabelo.

Ele aderiu ao "nevou" feito pelo prefeito de Recife, João Campos (PSD), que platinou o cabelo para a abertura do carnaval na capital pernambucana, que ocorreu nesta quarta-feira (7).

João Campos aceitou o desafio do MC Anderson Neiff, nome do brega funk, para fazer o "nevou", ou seja, deixar os cabelos brancos. Desde então, internautas passaram a cobrar a mudança de visual de João Campos.

Não tem como pisar em Pernambuco e não lembrar do meu grande amigo Eduardo Campos. Dessa vez pude celebrar o Galo da Madrugada, uma das maiores manifestações da cultura popular do Brasil, ao lado de @joaocampos e @pedrocampospe! E entrei na tendência do nevou, descolorindo o… pic.twitter.com/1sNlLiel51 February 10, 2024

