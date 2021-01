Lindbergh sobre recorde de abstenção no Enem: "tudo em que o governo Bolsonaro toca, destrói"

247 - O vereador do Rio de Janeiro Lindbergh Farias (PT) destacou a abstenção de alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Exame), realizado nesse domingo (17), mesmo com a pandemia do coronavírus.

"Metade dos inscritos no Enem não foi fazer a prova! Abstenção recorde de 51,5%, cerca de 2,8 milhões de pessoas. Tudo em que o governo Bolsonaro toca, destrói. O PT construiu o Enem p/ democratizar o acesso ao ensino superior, já Bolsonaro destrói o sonho de milhões de jovens", escreveu o parlamentar no Twitter.

Apesar do alto índice de abstenção, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, resolveu culpar imprensa pela abstenção história. "Parte [da explicação pela abstenção foi] a dureza e medo da contaminação e parte de um trabalho de mídia contrária ao Enem que foi muito grande"", disse.

