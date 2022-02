Loja de Zema, em Minas, vende roupa com lama de Brumadinho e é alvo de denúncia (vídeo)

As araras onde estavam as peças anunciavam 10% de desconto e eram vendidas por até R$ 20. O material foi apreendido pela Vigilância Sanitária de Brumadinho edit

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), relator da CPI de Brumadinho, denunciou através de um vídeo, que a Loja Zema, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), localizada na região de Brumadinho-MG, estava vendendo roupas e sapatos sujos de lama de detritos da última enchente que atingiu a região em janeiro deste ano. A denúncia chegou ao deputado através do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

“É inacreditável, no início achávamos que era fake news, mas infelizmente não é: Loja Zema de Brumadinho vende roupa com a lama da cidade”,´diz o deputado no vídeo.

As araras onde estavam as peças anunciavam 10% de desconto e eram vendidas por até R$ 20. O material foi apreendido pela Vigilância Sanitária de Brumadinho na manhã desta quinta-feira (10). Segundo o órgão, como boa parte dos rejeitos que vazaram da barragem do Córrego do Feijão, em 2019, continua submersa sob o Rio Paraopeba, a lama que manchou as roupas vendidas pela rede Zema, portanto, pode ser tóxica.

O deputado afirmou que vai oferecer denúncia ao Ministério Público de Minas Gerais para que investigue o caso.

“O exemplo dele de governar para dar lucro acaba refletindo no lucro a qualquer custo nas suas lojas. Não é à toa que o governador é tão milionário. E vai ser “munheca” assim lá longe. Fazer um absurdo desse com o povo de Brumadinho”, pontua

Assista ao vídeo do deputado fazendo a denúncia:

