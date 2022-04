Lula, Alckmin e Baleia Rossi dividirão palanque em evento de centrais sindicais pelo Dia do Trabalhador

Apoie o 247

247 - O evento marcado pelas centrais sindicais para celebrar a passagem do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, deverá reunir no mesmo palanque, em São Paulo, personagens de diferentes correntes partidárias.

“Entre os confirmados, estão Lula e o candidato a vice, Geraldo Alckmin, já ambientado no meio sindical, e o presidente do MDB, Baleia Rossi, uma das lideranças que discutem a viabilidade da terceira via”, diz a coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

