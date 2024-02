Lula amplifica conversas para emplacar PT na vice de Paes. Anielle Franco é a favorita

Apoie o 247

CartaCapital - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou o ritmo das conversas com aliados e lideranças do PT no Rio de Janeiro sobre a viabilidade da ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) como vice do prefeito Eduardo Paes (PSD) nas eleições municipais deste ano.

De acordo com relatos feitos a CartaCapital, o petista passou a conversar com interlocutores sobre o assunto após uma agenda na cidade, há duas semanas. O pontapé nas tratativas foi dado durante um convescote preparado por Paes na Gávea Pequena, residência oficial do prefeito – no jantar, o presidente teria manifestado o desejo de ver o PT na vice da chapa de Paes.

Leia a íntegra na CartaCapital.

