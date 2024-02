Lula, Boulos e cúpula do PT participam hoje de filiação de Marta Suplicy

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy retorna nesta sexta-feira (2) ao Partido dos Trabalhadores. A cerimônia de filiação terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ato acontecerá na Casa de Portugal, centro cultural emblemático localizado no bairro da Liberdade, em São Paulo. O evento está programado para as 18 horas.

A volta de Marta ao PT acontece para compor como vice a chapa de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo,

continua após o anúncio

Segundo Marta, Lula, que é presidente de honra do PT, será responsável pela assinatura de sua filiação, informa a CNN.

Também estarão presentes no evento a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os ministros Fernando Haddad, da Fazenda; Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Alexandre Padilha, das Relações Institucionais; e Luiz Marinho, do Trabalho.

continua após o anúncio

Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo, também estará entre as principais lideranças presentes.

A chapa Boulos-Marta será um importante polo de aglutinação da esquerda e centro esquerda, além de amplos setores democráticos para garantir o retorno das forças progressistas à Prefeitura de São Paulo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: