Lula classifica como 'grotesca' cena de Zambelli: "Brasil que nós não queremos"

247 - Ao sair de sua seção eleitoral após votar na manhã deste domingo (30) , o ex-presidente Lula (PT) criticou o episódio envolvendo a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL), que ameaçou o jornalista negro Luan Araújo com uma arma em São Paulo neste sábado (29).

De acordo com o ex-presidente, em declaração recuperada pelo portal Uol , a cena de ódio retrata um Brasil que o povo não quer: "O que nós vimos ontem, mostrado por uma deputada, é o Brasil que nós não queremos."

"Nós estamos lutando para viver em um país civilizado, onde as pessoas se respeitem, onde uma deputada não precise andar armada e saia correndo atrás do cidadão. Foi uma cena grotesca no dia das eleições em que as pessoas não podiam andar armadas", concluiu Lula.

