Lula debate com petroleiros preços dos combustíveis e futuro da Petrobrás

Participam da reunião José Sérgio Gabrielli e Guilherme Estrella, respectivamente, ex-presidente e ex-diretor da Petrobrás, e José Maria Rangel, do setorial de energia do PT edit

Agenda do Poder - O ex-presidente Lula participa daqui a pouco de um debate sobre a política de preços dsa Petrobrás e o futuro da estatal, com o coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar. Também estará no debate a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffman. O encotro será a partir das 10 horas, com transmissão ao vivo nas redes sociais do ex-presidente Lula.

Também participam do encontro José Sérgio Gabrielli e Guilherme Estrella, respectivamente, ex-presidente e ex-diretor da Petrobrás, e José Maria Rangel, do setorial de energia do Partido dos Trabalhadores (PT).

“Nesse encontro vamos discutir o plano de reconstrução do Brasil, que passa pela reconstrução da Petrobrás para o povo com a mudança da atual política de preços dos combustíveis, retomando e ampliando o parque de refino e fábricas de fertilizantes, com o retorno da distribuição e da comercialização de derivados de petróleo. Vamos ajudar na recomposição do papel da Petrobrás como mola propulsora da indústria e da economia nacional, gerando emprego, renda e desenvolvimento regional e social em nosso país”, destaca Bacelar.

Além da apresentação do dirigente da FUP, a programação inclui duas palestras: “Desafios para o setor de Petróleo e gás no Brasil”, por Henrique Jager e Eduardo Costa Pinto, pesquisadores do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo e Gás.

