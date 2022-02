Lula diz que candidatura de Haddad ao governo de São Paulo tem amplas chances de vitória

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem reafirmado em reuniões privadas que vê, pela primeira vez, chance real de o PT ganhar a disputa pelo governo do estado de São Paulo com Fernando Haddad.

Lula fez a afirmação em reuniões nesta semana com petistas e políticos de outros partidos, inclusive de fora do estado. A avaliação de Lula, que lidera todas as pesquisas eleitorais para a Presidência da República, é que o cenário é propício para a vitória de Haddad.

Haddad aparece bem nas pesquisas de intenção de voto, além de ter grande possibilidade de ampliação de apoios caso se concretize o plano de aliança nacional entre Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin. Lula acredita que a ida de Alckmin para a disputa nacional na condição de candidato a vice-presidente impulsionará a candidatura de Haddad.

Na opinião de Lula, este aceno a setores de centro impactará positivamente a campanha de Haddad.

Reportagem da Folha de S.Paulo aponta que a expectativa no PT é que o ex-governador paulista também trabalhe pela eleição de Haddad caso ele venha a ser candidato a vice-presidente ao lado de Lula. Quando Haddad foi prefeito, havia boa interlocução entre o petista e o ex-tucano.



