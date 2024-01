Lula diz que eleição em São Paulo será "uma confrontação direta" com Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) afirmou nesta terça-feira (23) que a eleição pela Prefeitura de São Paulo neste ano será "uma confrontação direta" entre ele e Jair Bolsonaro (PL). Lula apoiará a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) e, inclusive, participou diretamente da montagem da chapa do candidato, escolhendo a ex-prefeita Marta Suplicy como candidata a vice. Já Bolsonaro apoiará o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

"É uma confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente. É entre eu e a figura. E a gente vai disputar", afirmou Lula em entrevista ao jornalista Mário Kertész. "A disputa é entre um governo que coloca o povo em primeiro lugar para tentar resolver os problemas dele e o governo da fake news, do desastre, que não acredita nas coisas normais que a humanidade tem que acreditar. Então vai ser essa disputa que vai se dar, e eu terei imenso prazer de fazer essa disputa".

O presidente ainda se disse "muito feliz" por ter conseguido o apoio de Marta Suplicy: "é a prefeita que tem a melhor memória com o povo de São Paulo".

