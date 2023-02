Lula diz que governo voltará a construir navios e investir na cadeia de óleo e gás no Rio de Janeiro

Anúncio do presidente Lula foi feito durante inauguração do Super Centro de Saúde Carioca edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro, que o governo irá retomar investimentos na indústria naval e na cadeia de óleo e gás no estado. Dois dos principais segmentos industriais do país foram duramente atingidos pelos efeitos da operação Lava Jato e a política de desinvestimento da Petrobrás.

“Vamos voltar a construir navios nos estaleiros do Rio de Janeiro e retomar os investimentos na indústria de óleo e gás”, afirmou o presidente Lula durante inauguração do Super Centro de Saúde Carioca. Lula estava ao lado do prefeito da capital carioca, Eduardo Paes (PSD), e do governador Cláudio Castro (PL).

Lula criticou a gestão de Bolsonaro na área da Saúde. O presidente disse que “nunca imaginou que um presidente fosse capaz de mentir sobre os benefícios da vacina”. “Tivemos nos últimos tempos a maior campanha de negacionismo contra as vacinas”, disse.

Super Centro Carioca

O lançamento do programa ocorreu juntamente com a inauguração do Super Centro Carioca de Saúde (foto), no bairro de Benfica, na zona norte da capital fluminense. Desde outubro do ano passado, o local já vinha realizando atendimentos em diversas áreas como angiologia, cardiologia, neurologia, dermatologia, ginecologia, ortopedia e urologia, entre outras.

Agora, a estrutura conta também com serviços de exames, incluindo endoscopia, colonoscopia e ressonância magnética, e um centro para diagnósticos e tratamentos oftalmológicos.

>>> No Rio de Janeiro, Lula lança programa para reduzir filas do SUS

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.