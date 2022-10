Lula diz que igreja terá papel importante na reconstrução do Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em encontro com religiosos nesta segunda-feira (17) em São Paulo (SP), destacou a importância de envolver a sociedade na governança para solução dos problemas do Brasil e falou sobre a necessidade da igreja na reconstrução do Brasil.

“É preciso ter organização para a gente fazer as mudanças que precisam ser feitas. A fome voltou e voltou pior do que estava em 2003, pior. Ela voltou muito mais grave. Nós vamos precisar fazer muito trabalho social, e eu acho que as igrejas podem ajudar muito a gente a fazer muita coisa. Nós temos muita coisa para cuidar”, afirmou.

No encontro, Lula afirmou que o Brasil vive um momento diferente de tudo que ele já viu em seus 76 anos de vida, com parte da sociedade tomada pelo ódio, com padres sendo atacados por falarem sobre fome, pobreza e democracia nas igrejas.

“Esse país sempre foi reconhecido como um país alegre, que gostava de festa, que gostava de futebol, que gostava de dançar, que gostava de carnaval. Nunca tinha visto o Brasil tomado pelo ódio como parte da sociedade brasileira está hoje. Tenho lido notícias de padres que são atacados durante a missa porque estão falando da fome, da pobreza, da democracia. Atacado por pessoas que sempre conviviam com a gente e a gente não sabia que tinham tanto ódio”, disse, pontuando que há avanço da extrema direita, com ideias fascistas, como as da família do adversário Jair Bolsonaro, também em outras partes do mundo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.