Lula e Alckmin querem reunião com França para solucionar impasse em São Paulo

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) e seu aliado Geraldo Alckmin (PSB) planejam procurar o ex-governador Márcio França (PSB) nos próximos dias, informa Lauro Jardim, do jornal O Globo.

França é pré-candidato ao governo de São Paulo, assim como o ex-ministro Fernando Haddad, do PT, que acumula mais intenções de voto no primeiro turno. França e Haddad empatam no segundo turno, segundo pesquisa Real Time Big Data (SP-05693/2022).

Lula está insatisfeito com a demora para resolver o impasse em território paulista. Petistas defendem que França retire sua pré-candidatura e se lance ao Senado na chapa de Haddad.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Lauro Jardim, o assunto foi discutido na segunda-feira (23) em almoço em um hotel de São Paulo, onde aconteceu a primeira reunião da coordenação da campanha de Lula à Presidência. O ex-presidente teria manifestado o desejo de ver França como candidato ao Senado, e não ao governo paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato a deputado federal, concordou com a ideia discutida também durante o almoço de o Psol indicar o candidato - ou candidata - a vice na chapa de Haddad.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procurada pelo Brasil 247, a assessoria do ex-presidente Lula não respondeu sobre alguma previsão de um encontro entre o petista e França.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE