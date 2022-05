Lula é alertado sobre possível ataque de bolsonaristas em Juiz de Fora

Apoie o 247

247 - Auxiliares do ex-presidente Lula foram alertados de que bolsonaristas estariam “armando” um protesto contra o petista durante sua passagem por Juiz de Fora (MG), onde ele cumprirá agenda nesta quarta-feira (11). As informações são do portal Metrópoles.

O alerta foi dado por um parlamentar mineiro ao ex-ministro Luiz Dulci, um dos coordenadores da campanha de Lula este ano. Nascido em Minas Gerais, Dulci acompanha o ex-presidente na viagem ao estado nesta semana.

Juiz de Fora é administrada pela ex-deputada federal Margarida Salomão (PT-MG) e ficou marcada por ter sido a cidade onde Jair Bolsonaro supostamente sofreu atentado à faca durante ato na campanha eleitoral de 2018.

Após o alerta da manifestação bolsonarista, a campanha de Lula decidiu redobrar a segurança do petista em Minas. O local em que o ex-presidente participará do ato político em Juiz de Fora também foi alterado.

