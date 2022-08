Lula e Bolsonaro estão em empate técnico em São Paulo, segundo pesquisa Genial/Quaest

Petista tem 37% dos votos de eleitores paulistas, contra 35% do ocupante do Palácio do Planalto edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), estão em situação de empate técnico na preferência dos eleitores de São Paulo. De acordo com nova pesquisa Genial/Quaest no estado, Lula manteve os 37%, e Bolsonaro oscilou positivamente de 32% para 35% entre os paulistas entre julho e agosto. Esta é a menor diferença entre os dois desde março, quando Lula tinha 39% e Bolsonaro, 25%, uma distância de 14 pontos que foi reduzida a apenas dois.

A soma das intenções de votos nos demais candidatos à Presidência é hoje de 13%, segundo a Genial/Quaest. Trata-se de oscilação no limite da margem de erro em relação ao percentual do início de julho, que foi de 17%.

No segundo turno, Lula e Bolsonaro também estão empatados, mas no limite da margem de erro: o petista de 44% e o presidente, 40%. Em março, esse placar era 48% a 31% a favor de Lula. No mês passado, 46% a 37%.

Outros presidenciáveis mantiveram estabilidade, com Ciro Gomes (PDT, 7%) e Simone Tebet (MDB, 3%). Os demais não passam de 1%. Brancos e nulos ou pessoas que não pretendem votar são 9%, e indecisos, 6%.

Na pesquisa espontânea, o número de indecisos oscilou negativamente de 44% para 41%. Bolsonaro e Lula, que estavam empatados com 25% em julho, agora têm uma distância numérica de um ponto a favor de Lula (27% a 26%).

A pesquisa foi feita com entrevistas presenciais entre os dias 5 e 8 de agosto e ainda não capta os efeitos dos novos pagamentos do Auxílio Brasil turbinado, no valor de R$ 600, que começaram a ser feitos na terça-feira. Contratada pelo banco Genial, a Quaest entrevistou 2 mil pessoas. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-07655/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

