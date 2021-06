Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados no Rio, diz pesquisa

247 - Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está empatado tecnicamente com Jair Bolsonaro entre os eleitores do Rio de Janeiro na disputa presidencial de 2022.

No primeiro cenário, em que aparecem os nomes do ex-juiz Sergio Moro - condenado por parcialidade contra o ex-presidente Lula - e do apresentador Luciano Huck, Jair Bolsonaro tem 34,2% da preferência do eleitorado fluminense e o ex-presidente Lula aparece com 30,3%. Moro e Ciro Gomes (PDT) aparecem empatados com 4,5% e 4,1%, respectivamente. Em seguida, aparecem Luciano Huck com 3,5% e João Doria (PSDB) com 2%. João Amoedo (Novo) e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) também estão empatados com 1,9% das intenções de votos.

Em outro cenário apresentado pelo levantamento, sem os nomes de Moro e Huck, Bolsonaro aparece com 35,5% e Lula com 32,2%. Em seguida estão Ciro Gomes (5,1%) e Doria (2,9%). Mandetta e Amoedo estão tecnicamente empatados com 2,7% e 2,3%, respectivamente.

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas telefônicas sem o uso de robôs e ouviu 1.530 eleitores de 44 municípios do Rio de Janeiro, entre os dias 28 de maio e 1 de junho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

