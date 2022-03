Lula e Mangueira empolgam público em show no Rio

Apoie o 247

Por Regina Zappa - Alcione, Gal Costa, Teresa Cristina, Chico Buarque, Pretinho da Serrinha, Xande de Pilares, Lecy Brandão, Claudio Jorge, bateria e integrantes da Estação Primeira de Mangueira e muitos outros artistas participaram na quarta-feira de um show escola de samba, que culminou com Lula lá quando um holofote revelou a presença do ex-presidente na plateia, em um dos camarotes, no alto. A ex-presidente Dilma Rousseff também assistiu ao show, depois de discursar na UERJ.

O público recebeu a Velha Guarda e todos os artistas com muita empolgação, mas foi ao delírio quando Chico Buarque cantou “Apesar de você”. A plateia inteira cantou. Quando Gal Costa cantou Volta, de Lupicínio Rodrigues, o público pediu: “Volta, Lula”.

No palco, Pretinho da Serrinha brincou, dizendo que Bolsonaro não podia entrar no show porque não estava vacinado e o público puxou o coro de “Fora Bolsonaro”. Alguém da plateia desfraldou uma bandeira com o rosto de Lula e mostrou para o teatro lotado, que aplaudiu longamente. Depois, em um dos números de Chico, jogou a bandeira para o artista, que cantou com ela na mão e, ao terminar, a mostrou para entusiasmo da plateia.

Pouco antes do show, Lula havia participado do encerramento do Encontro Internacional Democracia e Igualdade, com líderes ibero-americanos, na concha acústica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Nessa passagem pelo Rio compareceu a muitos encontros com artistas e líderes de movimentos populares. No show, foi com Janja. A noite terminou com muito samba no palco e na plateia e o público foi para casa de alma lavada.

A bandeira do Brasil é nossa. Ela jamais será daqueles que traíram o país. Boa quinta-feira para vocês.

