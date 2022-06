Lula é o favorito e Bolsonaro o candidato mais rejeitado no Rio, indica pesquisa

Apoie o 247

247 - Pesquisa presencial da Prefab Future divulgada nesta segunda-feira (6) mostra que o ex-presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto no Rio de Janeiro para retornar à Presidência da República.

Ele aparece com 42,4% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL), que tem 33,9%. Ciro Gomes (PDT) é o terceiro colocado, com apenas 4,3%.

No levantamento anterior, de março, Lula registrava 34,4%. À época, estavam ainda listados como candidatos Eduardo Leite (PSDB), João Doria (PSDB) e Sergio Moro (União Brasil). O petista cresceu oito pontos desde então.

Lula é o preferido tanto entre os jovens quanto entre aqueles que têm mais de 60 anos. Se entre os jovens a vantagem é ampla - 53% contra 25% de Bolsonaro - entre os mais velhos a balança fica mais equilibrada. Neste recorte, Lula soma 40% contra 37%, o que caracteriza empate técnico dentro da margem de erro.

Bolsonaro lidera o ranking de rejeição. Entre os entrevistados, 45,8% declararam que "nunca" votariam no atual chefe do governo. Lula aparece com 34,4%.

A pesquisa ouviu 1.600 pessoas presencialmente entre 27 e 31 de maio. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,45 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código RJ-08448/2022.

