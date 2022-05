Lula é o melhor cabo eleitoral em Minas e pode eleger Kalil

Pesquisa Quaest mostra que apoio de Lula a Kalil eleva para 43% a intenção de voto no ex-prefeito de Belo Horizonte edit

247 - O apoio dos candidatos presidenciais pode ser o fator definitivo nas eleições para o governo de Minas Gerais.

Segundo pesquisa Quaest/Modal divulgada nesta sexta-feira, 13, Romeu Zema (Novo) lidera com 41% das intenções de voto. Ele é seguido por Alexandre Kalil (PSD), que aparece com 30%. Carlos Viana, do PL de Jair Bolsonaro, tem 9% dos votos. Brancos e nulos somam 11% e 10% estão indecisos.

No entanto, Felipe Nunes, diretor da Quaest, ressaltou que apesar da estabilidade de Zema na liderança, o cenário pode mudar nos próximos meses, quando o apoio dos candidatos a presidente às candidaturas for consolidado.

"O melhor cabo eleitoral em Minas neste momento é o ex-presidente Lula", escreveu Nunes, no Twitter.

De acordo com o levantamento, o apoio de Lula a Kalil levaria 30% dos eleitores a mudarem de voto. O apoio de Bolsonaro a Viana pode ocasionar uma mudança de 18%. Zema é apoiado por Felipe D'Ávila, que tem 1% dos votos.

Considerando os apoios, mostra a pesquisa, Kalil ultrapassa Zema, chegando a 43%. O candidato do Novo tem 22% e Viana, 16%. Brancos e nulos somam 12% e 7% estão indecisos.

Os dados foram coletados por meio de entrevistas face-a-face entre os dias 7 e 10 de março. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o nível de confiança, 95%. A pesquisa foi protocolada na Justiça Eleitoral sob os números MG-00132 e BR06132/2022.

10/ Quando associamos Lula a Kalil, e Bolsonaro a Viana, Romeu Zema (apoiado por D’Avila) sai de 41% para 22%. Kalil ganha 13 pontos e passa a liderar o cenário com 43%. Viana aumenta 7 pontos e quase empata com Zema. pic.twitter.com/lUMkfTNMiV — Felipe Nunes, PhD (@felipnunes) May 13, 2022

