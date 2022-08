Lula realiza comício no dia 8 de setembro no Rio de Janeiro

Ato será realizado na Baixada Fluminense e acontece um dia após atos planejados por Bolsonaro na cidade, com participação das Forças Armadas, no Dia da Independência edit

247 - O ex-presidente Lula realiza no dia 8 de setembro o seu primeiro compromisso de campanha no Rio de Janeiro. O comício acontece um dia após o desfile do 7 de setembro planejado por Jair Bolsonaro na cidade com a participação das Forças Armadas, no Dia da Independência.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o ato será realizado na praça Rui Barbosa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Bolsonaro fará seu ato em Copacabana, zona sul da capital.

Equipe de Lula dize que o ato não tem o objetivo de disputar agenda. "Não tem relação. Nosso comício é na Baixada Fluminense e o dele [Bolsonaro] em Copacabana", disse o presidente do PT-RJ, João Maurício.

A agenda também tem o objetivo de ampliar a vinculação de Freixo à imagem de Lula numa região mais pobre. Esse é um dos objetivos do candidato do PSB com o comício.

