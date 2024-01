Lula garante apoio emergencial e recursos às cidades atingidas por fortes chuvas no RJ

Apoie o 247

Por Renato Ribeiro - Repórter da Rádio Nacional - Brasília

Uma força-tarefa do governo federal acompanha a situação dos temporais e alagamentos no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.

No último domingo (14), o presidente Lula conversou por telefone com os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Belford Roxo, Wagner dos Santos.

Lula garantiu apoio emergencial e recursos às prefeituras das cidades atingidas, além de assistência à população, com antecipação de benefícios e apoio social.

Vários ministérios monitoram a situação na capital e em São João do Meriti, Belford Roxo e Nova Iguaçu.

O ministro da Integração, Waldez Góes, deve viajar à região com uma comitiva nesta semana.

Como o Rio decretou estado de emergência, é possível garantir o auxílio aos desabrigados, com alojamento e o envio de alimentos.

Outras medidas incluem unificar o calendário de pagamento do Bolsa Família e antecipar uma parcela do Benefício de Prestação Continuada.

