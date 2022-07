Lula, Haddad, Alckmin e França costuram acordo em São Paulo que pode garantir apoio de Kassab

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT), o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) almoçaram neste domingo (3) em São Paulo na casa do ex-governador Márcio França (PSB), segundo Ricardo Noblat, do Metrópoles.

França, que é pré-candidato ao governo de São Paulo, deve deixar a disputa, abrindo caminho para Haddad, e se lançar ao Senado. O quarteto também desenhou um plano para atrair o ex-ministro Gilberto Kassab (PSD) para a aliança.

Kassab apoiaria o candidato bolsonarista ao governo paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na chapa de Tarcísio, o apresentador José Luiz Datena (PSD) se lançaria ao Senado, tendo Kassab como suplente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caso fosse eleito, Datena deixaria o Senado em 2024 para concorrer à Prefeitura de São Paulo e a vaga no Senado ficaria com Kassab.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Datena, no entanto, recuou e disse que não participará mais das eleições deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula, Haddad, Alckmin e França, portanto, querem trazer Kassab para perto. Em troca do apoio do ex-ministro e de seu partido, a ideia é colocá-lo como suplente de França no Senado.

Com Lula eleito, França seria nomeado ministro e Kassab assumiria a vaga de senador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE