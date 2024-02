Lula identifica possível erro no Bolsa Família durante evento e dispara: 'tô puto' (vídeo)

"Essa dona Ana tem uma mãe com Alzheimer, um filho com problema e um neto com problema. E ganha R$ 300 por mês. Ela deveria estar ganhando no mínimo R$ 600", afirmou o presidente edit

247 - O presidente Lula (PT) participou nesta terça-feira (6) da entrega de 832 unidades habitacionais dos conjuntos residenciais, construídos com recursos federais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Magé, no Rio de Janeiro. Durante seu discurso, ele mencionou um possível erro no valor mensal que recebe uma beneficiária do Bolsa Família que estava presente no local.

"Essa dona Ana que ganhou a casa, essa mulher tem uma mãe com mal de Alzheimer, tem um filho com problema também e tem um neto com problema. E é ela que cuida. E ganha R$ 300 por mês. Se o Estado não ajudar, quem vai ajudar essa mulher? E eu estou puto aqui, porque ela não deveria estar ganhando R$ 300 do Bolsa Família. Eu vou saber por que ela está ganhando R$ 300. Ela deveria estar ganhando no mínimo R$ 600. Eu vou ver se aconteceu alguma coisa, Ana. Não é possível, gente", disse.

"Para cuidar dos pobres a gente não governa com a cabeça, a gente governa com o coração. Tem coisa que somente o coração obriga a gente a fazer", acrescentou.

Lula identifica possível erro no Bolsa Família durante evento e dispara: 'tô puto' pic.twitter.com/FXs1pgqmBw
February 6, 2024

