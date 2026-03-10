Lula lidera intenção de voto em MG, mas empata com Flávio no 2º turno

247 - Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança das intenções de voto para a Presidência da República no estado de Minas Gerais. Os dados foram publicados pelo portal Poder360 com base em levantamento do instituto Paraná Pesquisas.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula registra 36,7% das intenções de voto entre os eleitores mineiros. Em seguida aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 32,1%. Na terceira posição surge o governador mineiro Romeu Zema (Novo), com 14,4%.

A pesquisa também testou outros possíveis candidatos. O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), aparece com 3,6%. Já Renan Santos (Missão) soma 0,7%, enquanto Aldo Rebelo (Democracia Cristã) registra 0,4%. Entre os entrevistados, 7,6% disseram votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados, e 4,6% afirmaram não saber ou preferiram não opinar.

Quando o levantamento simula um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a disputa se torna mais equilibrada. O presidente aparece com 45,1% das intenções de voto, enquanto o senador marca 42,7%. Considerando a margem de erro de 2,7 pontos percentuais, o resultado configura empate técnico entre os dois candidatos no estado.

Nesse cenário de segundo turno, 7,8% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 4,4% afirmaram não saber ou não quiseram responder.

Além da corrida eleitoral, o levantamento também mediu a avaliação do governo federal. De acordo com os dados, 43,4% dos entrevistados aprovam a gestão de Lula, enquanto 52,4% afirmam desaprovar o governo. Outros 4,1% disseram não saber ou preferiram não opinar.

Na avaliação detalhada do desempenho da administração federal, 38,2% classificam o governo como “péssimo”. Outros 19,9% consideram a gestão “regular”, 19,5% avaliam como “boa”, e 13% a classificam como “ótima”. Já 7,3% definem o governo como “ruim”, enquanto 2,1% não souberam responder.