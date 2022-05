Lula lidera no Rio e Bolsonaro só vence entre evangélicos, diz Ipec

Entre evangélicos, Bolsonaro tem 46% das intenções de voto, contra 29% para Lula. No quadro geral, Lula é o candidato de 46% do eleitorado fluminense contra 31% que apoia Bolsonaro edit

247 - No Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro (PL) só lidera as intenções de voto contra o ex-presidente Lula (PT) entre o eleitorado evangélico, segundo pesquisa Ipec divulgada na segunda-feira, 23. Entre os evangélicos, Bolsonaro tem 46% das intenções de voto, contra 29% para Lula.

No quadro geral, no entanto, Lula é o candidato de 46% do eleitorado fluminense. Bolsonaro é o segundo colocado, com 31%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos.

Para 49% dos eleitores do estado, o governo Bolsonaro é considerado ruim ou péssimo; 28% o definiu como ótimo ou bom, enquanto 21% considera o governo regular. Entre os eleitores evangélicos, todavia, 44% aprovam a gestão, enquanto 31% a reprovam.

O levantamento foi encomendado pela Rio Indústria e realizado entre os dias 19 e 22 de maio, com 1.008 entrevistados em 32 municípios do estado. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ‐07114/2022, e o nível de confiança é de 95%.

