Lula liga para Eduardo Paes e oferece recursos federais para o Rio de Janeiro em razão dos prejuízos causados pelas chuvas

“Acabei de receber ligação pessoal do presidente Lula colocando recursos federais à disposição da cidade do Rio", disse o prefeito edit

Da Agenda do Poder – O prefeito Eduardo Paes disse neste domingo (14) que recebeu ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar dos estragos causados pela chuva na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com Paes, Lula colocou recursos federais à disposição da prefeitura.

“Acabei de receber ligação pessoal do presidente Lula colocando recursos federais à disposição da cidade do Rio. Já apresentei a ele os projetos que temos para a recuperação da bacia do rio Acari”, afirmou Paes em uma rede social.

Em nota, a Presidência da República informou que, além de Eduardo Paes, Lula também telefonou para o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, e “garantiu todo o apoio do Governo Federal ao trabalho das prefeituras e assistência da população atingida pelas chuvas”.

O Planalto também informou que Lula também acionou os ministros Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para acompanharem os trabalhos das equipes de assistência e de infraestrutura.

“O ministro Waldez deve viajar à região com uma equipe do Governo Federal para acompanhar a situação e encaminhar as medidas de auxílio aos afetados pelas chuvas”, diz o comunicado.

Antes da ligação de Lula para Paes, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) anunciou que vai dar apoio à cidade do Rio de Janeiro por causa das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana. Ao menos dez pessoas morreram.

