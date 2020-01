Lula participa de ato com judeus de São Paulo contra o nazismo

Sindicato dos Químicos da capital paulista. Nesta semana estão sendo celebrados os 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. No evento será entregue uma carta de apoio ao ex-presidente edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará na próxima quinta-feira (30) de um ato com judeus e judias de São Paulo contra o nazismo e pela paz. Evento está marcada para começas às 19h no Sindicato dos Químicos da capital paulista. Nesta semana estão sendo celebrados os 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz.

No ato, também será entregue uma carta de apoio a Lula, que foi preso político, após condenação sem provas no processo do triplex em Guarujá (SP).

O ato acontece poucos dias após o ex-secretário de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, ser demitido por publicar um vídeo parafraseando Joseph Goebbels, ministro nazista de Adolf Hitler.