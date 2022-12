Lula promete a Boulos apoio à sua candidatura a prefeito de São Paulo em 2024

Apoie o 247

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prometeu ao deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP) apoio à sua candidatura a prefeito de São Paulo em 2024, informa a Folha de S. Paulo. Segundo a reportagem, Lula disse a Boulos "que qualquer um que se coloque contra o projeto estará contra ele, Gleisi Hoffmann (presidente do PT) e Luiz Marinho (presidente do diretório paulista do PT)".

Lula se envolveu diretamente na negociação que resultou, em março deste ano, na retirada da candidatura de Boulos para o governo de São Paulo, em apoio a Fernando Haddad (PT).

Ficou estabelecido na ocasião que, em 2024, Boulos teria o apoio do PT na disputa pela prefeitura da capital paulista.

"A conversa recente de Boulos e Lula teve como pano de fundo um mal-estar que surgiu no PT a partir de reunião entre Jilmar Tatto, secretário de Comunicação do PT e deputado federal eleito, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que pretende disputar a reeleição. Na ocasião, como mostrou o Painel, o vereador e deputado estadual eleito Antonio Donato (PT-SP) publicou mensagem crítica nas redes sociais", explica a reportagem.

"Membro da Executiva Nacional do PT vai à casa do prefeito que somos oposição e propõe acordo eleitoral para 2024. Não conversou com o Diretório Municipal, nem com a bancada de vereadores. Talvez ele se sinta dono do Partido em São Paulo, SQN [só que não]", escreveu Donato.

À Folha, Tatto e Nunes disseram que o encontro ocorreu para tratar do projeto de tarifa zero de ônibus que o atual prefeito estuda implementar. Segundo ambos, não foi discutido um acordo eleitoral para 2024.

