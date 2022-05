Lula recebe apoio de lideranças políticas de Minas: “juntos temos muito mais força para derrotar esse governo”

“É a primeira vez que recebo apoio de todas as centrais sindicais e de todos os partidos progressistas de esquerda em Minas Gerais e no Brasil", disse Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira (9), em Belo Horizonte, de um encontro com lideranças políticas dos sete partidos que já formalizaram apoio às pré-candidaturas de Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin.

Em sua fala, Lula destacou a importância do apoio amplo em Minas Gerais e no Brasil. “É a primeira vez que recebo apoio de todas as centrais sindicais e de todos os partidos progressistas de esquerda em Minas Gerais e no Brasil. Algo novo está acontecendo no nosso país”, disse o ex-presidente.

Lula também ressaltou o momento atual do Brasil e a destruição provocada pelo atual governo. “Separados, somos fracos. Mas juntos nós temos muito mais força para derrotar esse governo. Esse presidente não recebeu nenhum dirigente sindical. Ele não recebe governador de Estado. Ele não recebe prefeito. A não ser os asseclas. Ele não recebe nenhum movimento social. Ele não recebe nenhum governante. O Brasil virou pária”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os participante estavam o deputado federal e líder do PT na Câmara Federal, Reginaldo Lopes, a presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, o deputado federal Julio Delgado (PV), a vereadora de Belo Horizonte, Bela Gonçalves (PSOL), o presidente do PCdoB de Minas, Wadson Ribeiro, o representante da Rede, Paulo Lamac, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Dinis Pinheiro (Solidariedade) e os dirigentes do PSB, Rodrigo de Castro e o deputado federal Vilson da Fetaemg.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE