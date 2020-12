Lula relembra assassinato de Marielle: há mil dias assistimos a escalada do ódio

O ex-presidente Lula usou suas redes sociais para relembrar o assassinato de Marielle Franco, que completa nesta terça-feira (8) 1000 dias sem resposta. “Há mil dias o país espera respostas. Há mil dias assistimos a escalada do ódio, da política das ameaças, do preconceito e da intolerância”, disse Lula edit

247 - O ex-presidente Lula usou suas redes sociais nesta terça-feira (8) para relembrar o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que completa nesta terça-feira (8) 1000 dias sem resposta, pois as investigações não revelam qual ou quais foram os mandantes do crime.

“O assassinato de Marielle diz muito sobre o Brasil que vivemos hoje. Há mil dias o país espera respostas. Há mil dias assistimos a escalada do ódio, da política das ameaças, do preconceito e da intolerância. Precisamos de paz e de Justiça. Justiça para Marielle e para o Brasil”, disse Lula.





